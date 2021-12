Quirinale: Mattarella tira dritto, saluta e se ne va. Chapeau, Presidente

Un gesto encomiabile e lodevole, di grande rispetto per le istituzioni e la vita democratica del Paese

Chapeau. Non ci sono altre parole per definire le ultime mosse del presidente della Repubblica uscente Sergio Mattarella. Anche ieri, per l'ennesima volta, il Capo dello Stato ha spiegato in modo inequivocabile che non intende essere ricandidato al Quirinale e che non ci sarà alcun bis. Con buona pace di alcuni partiti, il Pd di Enrico Letta in testa, che fino all'ultimo hanno sperato in un ripensamento del Presidente che togliesse le castagne dal fuoco a questa maggioranza litigiosa e con le idee confuse.



Ad ambire alla poltrona del Colle più alto della Capitale sono in tanti, tantissimi. Da Silvio Berlusconi, che sta cercando voti dappertutto, al democristiano Pierferdinando Casini fino al socialista Giuliano Amato. Anche Mario Draghi, forse, in cuor suo ha l'ambizione del Quirinale ma teme i franchi tiratori. Una poltrona, quella del presidente della Repubblica, che in tanti vorrebbero ma che l'unico al quale viene ri-offerta rifiuta. Un gesto encomiabile e lodevole, di grande rispetto per le istituzioni e la vita democratica del Paese. Grazie, Presidente.