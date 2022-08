Sfacelo climatico, da Prodi a Schröder: è tutta colpa dei governi occidentali

Transizione green, lo sfacelo continua e noi solo a pensare alle vacanze e ai superbonus...

Transizione ecologica, mantra di queste settimane. Un mantra che viene scomposto o meglio dissolto ascoltando il Professor Tremonti, ospite stamani di Agorà estate su Rai 3.

In pochi secondi , l'ex ministro, ha spiegato come la globalizzazione durante gli anni '90 decretò l'origine della "fabbrica" del Pianeta, ovvero la Cina, creando un "mostro" inquinante senza regole e controlli con milioni di containers che viaggiano sui mari e in cielo; senza regole di sicurezza e tutela ambientale. Non contenti abbiamo permesso la devastazione del continente africano da parte del regime cinese.

Quando soffriamo per la canicola e osserviamo i nostri fiumi, laghi, ghiacciai prosciugati, ricordiamoci della Cina, della globalizzazione, e di chi furono i fautori di questo sfacelo. I nomi sono sempre quelli, basta ricordarsi chi governava i maggiori Stati occidentali e la UE dal 1995 al 2000. Volete la lista? Prodi, Blair, Clinton, Delors, Ciampi, Mitterand, Chirac, Schroder (ora nel board di nord stream 2 - gas russo), Santer, ecc.

Ma codesti "statisti" non sono forse i "padri" di chi propugna a gran voce la transizione ecologica legandosi a doppio filo alla produzione di batterie e pannelli fotovoltaici di provenienze cinese ?

Lo sfacelo continua e noi solo a pensare alle vacanze e ai superbonus...