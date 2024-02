Sgarbi contrattacca, lettera a Meloni: "Si indaghi su altre incompatibilità"

Sgarbi, l'Antitrust: "Ha esercitato l'attività violando la legge"

Nella delibera pubblicata sul bollettino settimanale, l'Antitrust ha stabilito che il "sottosegretario di Stato alla Cultura, Prof. Vittorio Sgarbi ha esercitato attività professionali in veste di critico d’arte, in materie connesse con la carica di governo, come specificate in motivazione, a favore di soggetti pubblici e privati, in violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 20 luglio 2004, n. 215 ovvero la legge Frattini sul conflitto di interesse". L'Autorità ha stabilito inoltre "con riguardo alle attività di offerta al pubblico di prodotti editoriali svolte attraverso il sito Internet www.vittoriosgarbi.it, la chiusura del procedimento istruttorio per la sopravvenuta cessazione della situazione di incompatibilità ipotizzata nell’atto di estensione oggettiva".

Sgarbi, lettera a Meloni: "Verificare altre incompatibilità in governo"

"Sento il bisogno di ringraziarti per il comportamento da te tenuto nei miei confronti, sempre rispettoso, lineare e mai cedevole verso i molti e agguerriti oppositori che hanno imbastito una vera persecuzione giornalistica e televisiva (con la tv di Stato) sperando, con me, di mettere in soggezione te e il governo da te presieduto. Però, se il governo, per mano di un suo ministro (ripeto: di un suo ministro), ha promosso una indagine sul conflitto di interessi all’interno del governo (peraltro in base alla lettera anonima di un pluripregiudicato), è giusto che io chieda all’Antitrust che si estenda l’indagine a tutte le istituzioni, con gli stessi criteri. Non per ritorsione, ma per rispetto delle istituzioni alle cui decisioni io mi sono rimesso. E che tu ti faccia garante della integrità del governo quanto a possibili incompatibilità, se a me non è consentito parlare e promuovere in ogni modo l’arte e le mie idee". E' quanto chiede Vittorio Sgarbi in una lettera a Giorgia Meloni pubblicata dal 'Corriere della sera'. "L’articolo 21 della Costituzione sconfessa l’Antitrust", sostiene il sottosegretario alla Cultura che ha annunciato le sue dimissioni.

Sgarbi, lettera a Meloni: "Farò ricorso al Tar"

"Cara presidente, non sono d’accordo con la delibera del Agcm, farò ricorso al Tar. Ma la delibera è chiara: non posso fare la vita che ho fatto per cinquant’anni, non posso essere me stesso e essere sottosegretario - puntualizza Sgarbi nella missiva -. L’Antitrust non ha detto 'Non va bene questo o quell’attività della vita di Sgarbi', ma la sua 'intera attività di scrittore, narratore curatore e storico d’arte' (e con ciò anche promuovere e vendere i propri libri, come anche tu hai fatto): cioè è la mia vita. Si tratta, come si capisce subito leggendone la forzata motivazione, di una decisione tanto politicamente corretta, quanto giuridicamente scorretta". "Nessun vero giurista comprende infatti per quale ragione tenere una conferenza su Caravaggio, partecipare o presiedere una tavola rotonda su Tintoretto, presentare un libro su Michelangelo, possa costituire una violazione dei limiti di legge, generando una incompatibilità con la funzione ministeriale, al punto da distorcerne il senso - afferma -. E ciò anche perché, secondo le norme vigenti, occorre che l’attività connessa a quella ministeriale sia svolta in modo professionale, e fa sorridere che uno possa, per professione, autografare e presentare libri o inaugurare mostre, e che ciò possa distorcere la funzione pubblica".

Salvini: "Ma Sgarbi si è dimesso? Non ho letto la lettera"

"Sgarbi? Non ho letto la lettera. Si è dimesso?". E' la replica del ministro dei Trasporti Matteo Salvini alla richiesta di un commento sulle dimissioni del sottosegretario alla cultura e critico d'arte Vittorio Sgarbi.