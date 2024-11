Sgarbi ad Affari: "Mattarella ha fatto bene, il governo non ha bisogno di stampelle americane"

"Il presidente Sergio Mattarella ha detto giustamente a Elon Musk di non occuparsi di ciò che non gli riguarda. Mattarella difende la posizione e l'autonomia del nostro Paese. La posizione dei giudici sui migranti può essere criticabile o meno ma il governo italiano non ha bisogno di stampelle americane". Così l'ex sottosegretario Vittorio Sgarbi alla Cultura ad Affaritaliani.it dopo la nota del Quirinale sul caso migranti in Albania.