Si indebolisce la spinta antisistema. In calo il rifiuto verso la politica

Crescono negli ultimi 5 anni il sentimento progressista e l’area moderata

La maggioranza cerca il cambiamento tramite le riforme, mentre il 16% auspica un rovesciamento radicale del sistema attuale. E' uno dei principali dati che emerge dal "radar Swg", che Affaritaliani.it pubblica integralmente.

Crescono negli ultimi 5 anni il sentimento progressista e l’area moderata, si indebolisce invece la spinta antisistema. In calo il rifiuto verso la politica tradizionale: solo un italiano su quattro si sente vicino all’antipolitica. Rispetto al 2018 si riduce in modo significativo il supporto verso metodi rivoluzionari, più della metà degli italiani sostiene la strada delle riforme.

Altri spunti dal sondaggio Swg, ad esempio sull'orsa che ha ucciso un runner in Trentino: abbattere JJ4 una scelta nonsense, una forma di vendetta che non renderà i cittadini più sicuri. Per il 30% introdurre animali pericolosi sulle alpi è stato un grave errore.

Noi e la pubblicità

Free TV, quotidiani, social e radio: pubblicità in abbondanza per 8 su 10. L’impatto varia con i canali ed è migliore su carta stampata. Ad irritarci di più sono frequenza, ripetitività ed interruzione forzata. Ma gli elementi di disturbo variano tra giovani e senior. Lo spot che ci piace: lo stile orienta i nostri giudizi più del prodotto-servizio in sé; i valori incidono più di personaggi e testimonial.