Sicilia, Forza Italia Viva è una realtà. Sindaco Palermo sarà scelto insieme

Sicilia, Forza Italia Viva è una realtà. Sindaco Palermo scelto insieme

L'alleanza tra Forza Italia e Italia Viva in Sicilia potrebbe presto diventare strutturale. Tra Berlusconi e Renzi "l'amore" adesso è corrisposto e il leader di Iv sembra - si legge sul Fatto Quotidiano - aver ormai fatto la sua scelta di campo: stare al centro ma guardare a destra. E in particolare a Forza Italia, provando a tagliare fuori Lega e Fdi. E se non è possibile, andare anche con loro. Dopo alcuni esperimenti alle ultime comunali (Conegliano Veneto, Melfi, Pontremoli, Desio), i renziani si stanno muovendo per costruire alleanze strutturali in vista delle amministrative di primavera. A partire dalla Sicilia, dove è stato siglato il patto tra Renzi e Gianfranco Micciché, con la benedizione di Marcello Dell’Utri.

Prima - prosegue il Fatto - è nato un gruppo unico all’Ars e ora FI e Iv decideranno insieme il prossimo candidato sindaco di Palermo e governatore dell’isola. Al vertice del centrodestra allargato oggi però ci saranno solo i “sovranisti”di Lega e FdI: dopo l’esclusione di Totò Cuffaro, anche FI ha deciso di non partecipare. I renziani, Micciché e Cuffaro avrebbero già individuato un candidato per la Regione: il banchiere Gaetano Micciché, fratello di Gianfranco. Per Palermo il nome arriverà entro l’anno. Altra città dove l’accordo potrebbe diventare realtà è Genova.