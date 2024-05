Sondaggi Europee: ultimissimi numeri. Chi sale e chi scende (colpi di scena)

Europee, l'ultimo sondaggio di Affaritaliani.it prima dello stop

Con il 27,8% Giorgia Meloni è la leader politica che traina maggiormente l'elettorato alle elezioni europee dell'8-9 giugno. Al secondo posto il generale Roberto Vannacci, candidato indipendente nelle liste della Lega, seguito al terzo posto da Cateno De Luca (Lista Libertà) che batte Elly Schlein, Matteo Renzi, Carlo Calenda, Antonio Tajani e Ilaria Salis. E' il risultato del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.



Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, Fratelli d'Italia arretra mentre il Pd risale leggermente, così come il M5S. Balzo al 9,5% della Lega, Forza Italia sfiora l'8%. Stati Uniti d'Europa e Alleanza Verdi Sinistra sopra la soglia di sbarramento prevista per le Europee del 4%. Siamo europei (Calenda) al 4% esatto, Cateno De Luca (Libertà) al 3,5%.