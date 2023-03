Sondaggi, il 22% dei voti a Schlein dato dai 5s. E' stata eletta dai grillini

Sondaggi, il dettaglio delle primarie Pd: ecco chi ha votato Schlein

Emergono nuovi dati sulla vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd che fotografano una situazione nuova in casa dem. Il successo di Stefano Bonaccini tra gli iscritti e il ribaltamento dell'esito finale nello scontro di domenica, ha una spiegazione chiara. Solo un elettore su due delle primarie dem di domenica aveva votato il Pd alle ultime elezioni politiche, mentre il 22% dei votanti a settembre aveva scelto il M5S: è quanto emerge da un sondaggio Noto realizzato per Porta a Porta. Secondo l’analisi, il 13% degli elettori del M5S ha espresso un voto a favore della Schlein, mentre solo il 2% ha scelto Bonaccini. Il Pd riscontra già un «effetto Schlein» sulle intenzioni di voto: il partito è in crescita di tre punti, al 19,5%.

La «novità Schlein» - si legge sul Corriere della Sera - suscita più di un interrogativo tra i parlamentari del Partito democratico. Il primo tra tutti riguarda la linea che la neo segretaria terrà sull’Ucraina. Sarà la stessa di Enrico Letta? C’è chi ne dubita e chi invece ritiene che alla fine il Pd non potrà discostarsi troppo da quella impostazione. Peppe Provenzano, sponsor della leader dem, assicura che non ci saranno cambiamenti: «Il Pd ha votato tutti i decreti per l’invio delle armi in Ucraina. Chi solleva questo tema lo fa più che altro per questioni interne di partito, per mettere un po’ di polemica in questa fase». Ma la posizione "pacifista" di Schlein ha di fatto avvicinato molti grillini e anche gli elettori del Pd che non condividevano la linea di Letta. Ora Schlein dovrà schierarsi e questo provocherà altri scossoni.