Sondaggi: il 56,6% degli italiani sta con Draghi. Cambio di passo per il 41,3%

L'emergenza Coronavirus in Italia continua. Il dato che più preoccupa è quello relativo ai decessi, ogni giorno muoiono centinaia e centinaia di persone. Ma gli altri indici sono in lento calo, soprattutto la pressione sui reparti di terapia intensiva sembra essersi attenuata. Per questo il governo Draghi, complice anche la campagna vaccinale che sta procedendo con un discreto ritmo, ha deciso per le riaperture, seppur parziali. Il 41,3% degli italiani - secondo un sondaggio Euromedia Research riportato dalla Stampa - è oggi convinto che Draghi realizzerà quel cambio di passo che serve al nostro Paese per emergere dalla crisi pandemica; solo gli elettori di Fratelli d’Italia e del Movimento 5 Stelle rimangono tra i più scettici. Oltre a ciò il 60,2% dei cittadini è convinto che il presidente del Consiglio otterrà dei risultati importanti «malgrado i partiti» e qui l’elettorato nazionale appare molto più compatto, con una minore partecipazione dei sostenitori del Movimento. Da febbraio fino alla fine di aprile l’indice di gradimento del premier di settimana in settimana ha perso punti, pur rimanendo al di sopra del 50%, fino alla fine di aprile, dove si è iniziato a registrare un nuovo trend in salita.

Oggi - prosegue la Stampa - il presidente del Consiglio al 56,5%. I primi segnali della crescita si sono avuti grazie al cambio di passo del piano vaccinale, non a caso il generale Figliuolo registra un 49% nella scala dell’indice di fiducia, ma sicuramente anche grazie alla presentazione del Pnrr che rileva a sua volta un’approvazione di un italiano su due come piano di rilancio dell’Italia per far rinascere il Paese e aiutarlo a uscire dalla crisi e alla pianificazione per poter riaprire le porte del turismo, soprattutto quello internazionale, nel nostro Paese.