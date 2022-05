Sondaggi: il Pd cresce ancora (22,4%), il M5S crolla sotto il 13%

Il Pd, primo partito d'Italia, cresce ancora nei consensi

Cresce ancora il Pd, M5S sotto il 13%. Questi in sintesi i dati dell'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. Questa settimana assistiamo all’ulteriore crescita del Pd, che, assieme ad Articolo 1, raggiunge il 22,9%, in sostanza il livello delle elezioni europee, quando, però, ancora non era avvenuta la scissione di Italia Viva, che ora è al 2,4%.



È evidente come il Partito Democratico benefici della crisi del Movimento 5 Stelle, che scende di nuovo ai propri minimi, sotto il 13% al 12,9%.



Sempre a sinistra resiste sulla soglia del 4% l’alleanza, ipotizzata dai sondaggisti, tra Sinistra Italiana e Verdi. Nel centrodestra si rafforza Fratelli d’Italia, che ora è al 21,6%, mentre rimane su livelli molto bassi la Lega, al 16,2%. Forza Italia è ancora su percentuali discrete se confrontate con quelle degli ultimi mesi, all’8,4%. Molto positivo il balzo di Azione e +Europa, che arrivano al 4,8%.





