Sondaggi, il Pd sale ancora ai danni del M5S. Balzo della Lega

Fratelli d'Italia sopra il 30%



Ancora in aumento il PD, giù il M5S. Questi in sintesi i dati dell'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

Nell’ultima settimana si è vista la prosecuzione dello stesso trend che si era scorto in quella precedente: è continuata la crescita del PD, che beneficia sempre dell’elezione a segretaria di Elly Schlein. È arrivato al 18,4%, un valore che non toccava dalle politiche di settembre, evidentemente sottraendo consenso al Movimento 5 Stelle, che invece cala ancora, al 16%. In ripresa gli alleati di Sinistra Italiana/Verdi, al 3,4%, mentre +Europa è al 2,4%. Nella maggioranza Fratelli d’Italia ritorna sopra il 30%, al 30,1%, ma la vera crescita è quella della Lega, che sale al 9%. Ferma al 6,9% è invece Forza Italia. Fuori dai poli Azione/Italia Viva cresce e va al 7,9%.