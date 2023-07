Sondaggi: la maggioranza degli italiani contraria alla pace fiscale di Salvini

Sondaggi, la pace fiscale del ministro Salvini non piace alla maggioranza degli italiani

La pace fiscale proposta dal ministro Salvini trova contraria la maggioranza degli italiani. Il 36,9% la boccia per due motivi: sarebbe un’offesa per tutti i contribuenti che le tasse le versano e farebbe aumentare l’evasione e con essa le imposte per chi le paga. Un ulteriore 13,8%, seppur consapevole del problema legato alle tasse troppo alte, la respinge perché ritiene la pace fiscale una forma di condono fiscale. Il 19,1% è, invece, d’accordo a patto che riguardi cifre piccole con lo stralcio della sola sanzione. Il 28,9% la ritiene necessaria anche per stimolare l’economia e gli investimenti. Sono i dati raccolti dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 18 e il 20 luglio 2023.

Quasi un intervistato su due (48,1%), nonostante consideri le tasse necessarie per avere un certo welfare, ritiene normale l’evasione se il carico fiscale è eccessivo. Il 38,1% le considera utili perché consentono sia di redistribuire il reddito, aiutando chi guadagna meno, sia di abbattere le diseguaglianze. Solo il 3,7% le considera un furto di denaro nei confronti di lavoratori ed imprenditori e quindi non necessarie.