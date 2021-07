Sondaggi, Lega avanti su Fdi, crollo del M5s. Draghi piace a 8 italiani su 10

Sondaggi, Lega avanti su Fdi, crollo M5s. Draghi piace a 8 italiani su 10

Il premier Mario Draghi piace sempre di più agli italiani, il suo consenso - secondo un sondaggio di Demos per Atlante Politico pubblicato su Repubblica - è ai massimi, piace a quasi 8 italiani su dieci. Il suo consenso rispetto a maggio è superiore di un punto. Alle sue spalle, appaiati, ci sono l'ex premier Giuseppe Conte che cala di 9 punti (da 68 a 59), ma resta comunque ai vertici e il presidente del Veneto Luca Zaia che guadagna ulteriore consenso, (più 6 punti rispetto all'ultimo rilevamento). Le stime di voto, invece, prevedono tre partiti, davanti agli altri. Raccolti, però, a breve distanza uno dall’altro. Anzi: brevissima. Nello spazio di un punto. La Lega è ancora davanti agli altri, ma ormai di poco.

Mezzo punto sopra i FdI, che, guidati da Giorgia Meloni, appaiono in costante crescita. Hanno, infatti, superato il 20%: quasi 6 punti in più, nell’ultimo anno. Ma quasi 16, rispetto alle elezioni politiche del 2018. Un’altra “era politica”. Negli ultimi mesi, invece, - prosegue Repubblica - il Pd è sceso, seppur di poco, appena sotto il 20%. Tutti gli altri partiti sono più lontani. Compreso il M5S, alleato del PD. Ma oggi in chiara difficoltà. Poco sopra il 15%: 2 punti in meno, rispetto agli ultimi mesi. Ma molto più se consideriamo le elezioni politiche del 2018, rispetto alle quali appare più che “dimezzato”.