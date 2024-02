Sondaggi, Meloni si candidi alle Europee. Sì dagli elettori di FdI

Tra i partiti Lega sempre sotto il 10%, cresce ancora Forza Italia

Il 59,8% degli elettori di Fratelli d'Italia ritiene che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dovrebbe candidarsi alle elezioni europee. No dal 40,2%. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.

Risultato opposto in casa Pd. Il 63,1% degli elettori Dem pensa che Elly Schlein non dovrebbe correre alle elezioni dell'8-9 giugno per il rinnovo del Parlamento europeo. Sì solo dal 36,9% di chi dichiara di votare Pd.

Tra i partiti, Fratelli d'Italia si consolida al 29,5% mentre la Lega perde ancora qualcosa ed è sempre sotto il 10%. Continua la rimonta di Forza Italia. Pd sotto quota 20% e M5S sotto il 16%. Alleanza Verdi-Sinistra al 4,1%, Azione al 4 e Italia Viva al 3,5%.