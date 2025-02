Sondaggi, Zaia si conferma il presidente di regione più amato. Nettamente in testa e ancora in crescita

Ultimo in classifica Marco Marsilio, presidente dell'Abruzzo, penultimo Eugenio Giani (Toscana)



Luca Zaia, presidente della regione Veneto, si conferma nettamente il Governatore più amato d'Italia con una percentuale record del 67,1% in ulteriore crescita rispetto alla precedente rilevazione. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Al secondo posto un altro leghista, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga con il 63%.

A completare la tripletta leghista al vertice della classifica c'è Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, con un gradimento del 60,7%, anche lui in crescita. Nella top five anche Vincenzo De Luca (Campania) e Michele De Pascale (Emilia Romagna). Ultimo in classifica Marco Marsilio, presidente dell'Abruzzo, penultimo Eugenio Giani (Toscana). Malissimo anche Michele Emiliano, presidente della Puglia.

Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, poche variazioni nel Centrodestra con la Lega che resta leggermente sopra Forza Italia. Pd in leggera crescita mentre perdono qualcosa il M5S e Alleanza Verdi Sinistra.



IL COMMENTO DELLA LIGA VENETA - “Gli italiani premiano la Lega al Governo delle Regioni. Il podio dell’ultimo sondaggio di Affaritaliani.it è netto: il Governo del Nord è a marchio Lega. Ed è apprezzato dai cittadini. Zaia, come sempre, svetta incontrastato con il 67% dei consensi. Ma subito dietro è ancora Lega: con Fedriga e Fontana che superano il 60% di consenso. Il vento di identità ed orgoglio continua ancora a soffiare sulle terre del Nord. Se fosse per il popolo, quello che per Costituzione ha il potere, non ci sarebbe neanche da discutere sul terzo mandato. Un consenso così ampio per il Presidente Luca Zaia è un segnale chiaro per tutti, meno per l’ottuso centralismo romano”. Con queste parole Alberto Villanova, capogruppo della Liga Veneta in Consiglio regionale del Veneto, commenta con Affaritaliani.it il sondaggio dell'istituto demoscopico Lab21.01 per Affaritaliani.it per vede ancora una volta Luca Zaia come Governatore più amato d'Italia (67,1%) con un'ulteriore crescita rispetto alla precedente rilevazione.