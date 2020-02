Lega in lievissimo calo, Pd e M5S in leggera crescita, Fratelli d'Italia in rialzo stabile, strutturale e seriale (nel senso che il trend non è altalenante), Forza Italia stabile, Italia Viva in leggera crescita. Sono i principali risultati del sondaggio Mg Research (direttore generale Roberto Baldassari) - realizzato il 17-19 febbraio, metodologia Cati/Cawi e 803 casi - pubblicato in esclusiva da Affaritaliani.it.

