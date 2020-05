Sondaggi: un partito continua a volare, è di destra. Ecco i nuovissimi dati

La settimana dal 17 al 23 maggio mette a confronto le rilevazioni di 6 istituti: SWG, Istituto Piepoli, Ixé, Euromedia Research, EMG e Tecné

Milano, 25 maggio 2020 - Fra Lega e PD il distacco rimane invariato mentre FdI vola al 14,3%. Questi in sintesi i dati dell'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. La settimana dal 17 al 23 maggio mette a confronto le rilevazioni di 6 istituti: SWG, Istituto Piepoli, Ixé, Euromedia Research, EMG e Tecné.

La Lega si conferma prima forza politica nella media settimanale delle intenzioni di voto con un dato del 26,3% e un vantaggio di poco più di cinque punti percentuali sul Partito Democratico, che si attesta invece al 21%. La formazione di Matteo Salvini arretra tuttavia secondo i diversi istituti nel confronto con le precedenti rilevazioni, ad esclusione del sondaggio di Ixé, nel quale risulta stabile.

Se non si evidenzia un trend coerente per il PD, lo stesso può dirsi per il Movimento 5 Stelle, accreditato mediamente al 15,7% e con un intervallo di dati che va da un minimo del 15% (Piepoli) a un massimo del 17,2% (Ixè): l’unica rilevazione, quest’ultima, che non segnala una flessione rispetto alle Elezioni Europee di un anno fa.

Nel centrodestra, a fronte dell’arretramento della Lega, continuano invece gradualmente a crescere Fratelli d’Italia e Forza Italia, che si attestano rispettivamente al 14,3% e al 7% nella media settimanale. Soltanto nel sondaggio di SWG si osservano al contrario variazioni negative per tutte le forze politiche della coalizione, mentre la stessa rilevazione appare complessivamente positiva per l’area di centrosinistra.

Stabile con un dato medio del 3,4% è Italia Viva di Matteo Renzi, ultima formazione in grado di superare la soglia del 3 per cento. La Sinistra/Leu si ferma invece al 2,7% e Azione di Carlo Calenda al 2,5%, con un leggero andamento positivo per quest’ultima forza.