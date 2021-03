Sondaggio:al 61,8% degli italiani piace Draghi. Ma la Meloni supera il governo

La maggioranza degli italiani promuove il governo Draghi. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab2101 e professore all'università La Spienza di Roma - per Affaritaliani.it. Il 61,8% del campione giudica positivamente le prime settimane dell'esecutivo guidato dall'ex presidente della Bce. Non è soddisfatto il 38,2% degli intervistati.

Giudizio positivo anche per la Lega. Il 51,8% degli italiani approva infatti la scelta di Matteo Salvini di entrare nel governo Draghi. Non è d'accordo il 48,2%. Promossa a pieni voti, invece, Giorgia Meloni. Il 68,1% del campione ritiene che la presidente di Fratelli d'Italia abbia fatto bene a non entrare nell'esecutivo. Non la pensa così solo il 31,9%.