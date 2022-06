Sondaggio M5S, quasi la metà degli elettori si schiera con Di Maio

Sondaggio priorità italiani: guerra in Ucraina, poi Covid e siccità

Schiaffo da parte degli italiani al presidente del Consiglio Mario Draghi, al governo, alla maggioranza e anche a Fratelli d'Italia. Il 61,1% dei cittadini dice infatti no all'invio di nuove armi italiane all'Ucraina, esattamente l'opposto di quanto vogliono Draghi, il governo, la maggioranza e Giorgia Meloni. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210. Sì ad altre armi a Kiev solo dal 38,9% del campione.



Per il 55,8% degli italiani la priorità è la guerra in Ucraina, e le sue conseguenze. Il 25,3% del campione opta per il Covid, mentre sceglie la siccità come priorità per l'esecutivo il 18,9% degli intervistati.



E infine la scissione nel Movimento 5 Stelle. Tra gli elettori pentastellati, solo il 54,2% si schiera con l'ex premier Giuseppe Conte mentre ben il 45,8%, quindi quasi uno su due, sta con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha appena fondato i gruppi parlamentari Insieme per il Futuro.