Sondaggio, fiducia record per Draghi. Chi sale e chi scende tra i leader

Record della fiducia nel presidente del Consiglio a ottobre. Secondo il sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210, il gradimento di Mario Draghi ha toccato il 63,1%, il massimo da quando è nato l'esecutivo di larghe intese. Cresce in ottobre anche la fiducia nel governo, oggi al 56,7% rispetto al 54,9 di agosto.

Tra i principali leader politici, a guidare la classifica della fiducia c'è sempre Roberto Speranza, LeU, che ovviamente beneficia del suo ruolo di ministro della Saluta in tempi di pandemia: 41,8% in calo dello 0,2. Balza in seconda posizione il segretario del Partito Democratico Enrico Letta con il 39,2% (+2,6). Medaglia di bronzo per il capo politico del M5S Giuseppe Conte con il 38,6% (+0,7). Scivola in quarta posizione Matteo Salvini. Il leader della Lega arretra al 38,1% (-1,3). Pesante la flessione di Giorgia Meloni, che scivola al quinto posto con il 37,9% (-1,8). Boom del leader di Azione Carlo Calenda: 37,2% (+2,9). Seguono Silvio Berlusconi, Emma Bonino e Matteo Renzi.