Sondaggio: boom Cei, male l'Anm. Tra i sindacati l'Ugl batte Cgil-Cisl-Uil

Fiducia nelle istituzioni: le classifiche nel sondaggio di Affaritaliani.it



La presidenza della Repubblica batte tutti nella classifica della fiducia nelle istituzioni. Al secondo posto la presidenza del Consiglio, seguita dalla Chiesa. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210. Agli ultimi tre posti le banche, il Parlamento italiano e, fanalino di cosa, i partiti politici.

Per quanto riguarda le forze dell'ordine, a vincere in termini di fiducia da parte dei cittadini è l'arma dei Carabinieri, seguita dalla polizia di Stato. Al terzo posto la Guardia di Finanza e in quarta posizione la polizia locale. Passando invece alle forze armate, al primo posto c'è l'aeronautica militare, seguita dalla marina militare e infine l'esercito. Tra gli organi di pubblica sicurezza vincono nettamente i vigili del fuoco, seguiti dalla guardia costiera e dal corpo forestale. Al quarto posto la polizia penitenziaria e infine i servizi segreti.

Per quanto riguarda la fiducia nelle altre istituzioni (non partiti politici o esponenti di governo) medaglia d'oro a Bassetti (Conferenza Episcopale Italiana), al secondo posto Malagò (Coni) e in terza posizione Amato (Corte Costituzionale). Interessante il dato sui sindacati: Capone (Ugl), quarto in classifica, batte tutti gli altri: Landini (Cgil) è solo settimo. Ultimo Poniz, presidente dell'Anm (Associazione Nazionale Magistrati).





