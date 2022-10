Chi premier? Draghi batte Meloni. Il sondaggio che terremota la politica

Il premier italiano Mario Draghi al 57° Annual Award Dinner della Fondazione Appeal of Conscience

Mario Draghi o Giorgia Meloni premier? La questione agli italiani l’ha posta Ipsos, nella prima settimana di ottobre, ed è stata presentata da Nando Pagnoncelli nella puntata della trasmissione DiMartedì, su La7, il 4 ottobre.

È emerso che tra Meloni e Draghi, in questo momento, il 48% degli italiani preferirebbe che alla guida del Paese rimanesse l’attuale premier. La leader di Fratelli d’Italia, invece, troverebbe l’apprezzamento del 31% degli intervistati (il 21% non si esprime).

In un altro ipotetico confronto tra ex premier e futuri premier, la Meloni ‘batterebbe’ però Giuseppe Conte: la prima trova il consenso del 40%, il volto del M5S invece si fermerebbe al 35% (il 25% non si esprime).

Inoltre, gli ultimi sondaggi politici Ipsos hanno posto agli italiani questa domanda: “Giorgia Meloni è adeguata a gestire la crisi economica, internazionale e militare che stiamo vivendo?”.

In questo caso le opinioni degli intervistati si dividono: il 44% crede che non sia abbastanza adeguata, al contrario del 40% che invece pensa che lo sia. Il 16% non si esprime.

Infine, un ultimo sondaggio, questa volta sulla guerra tra Russia e Ucraina.

Il 49% degli intervistati è convinto che si debba continuare a seguire la linea condivisa con Nato e Unione Europea.

Il 32%, invece, sostiene che si dovrebbe cercare una via di negoziato con Vladimir Putin, anche smarcandosi dagli alleati: quest’opinione, nel centrodestra, è maggiormente condivisa tra gli elettori della Lega.

Infine, il 19% non ha un’opinione al riguardo.