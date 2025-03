Sondaggio, il mondo è migliore con Trump presidente. Gli italiani non hanno dubbi

Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, Fratelli d'Italia resta sopra il 30% e la Lega davanti a Forza Italia



La maggioranza ampia e netta degli italiani, pari al 63,8%, ritiene che il mondo sia migliorato con Donald Trump alla Casa Bianca presidente degli Stati Uniti d'America. E' il risultato del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab 21.01. Non solo, il 52,8% degli italiani vuole che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni stia con Donald Trump e non con Friedrich Merz, nuovo cancelliere della Germania dopo le ultime elezioni per il rinnovo del Bundestag.

Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, Fratelli d'Italia resta sopra il 30% e la Lega davanti a Forza Italia. Pd e Alleanza Verdi Sinistra in calo mentre in leggera crescita risulta il Movimento 5 Stelle. Azione di Calenda continua a battere Italia Viva di Renzi.