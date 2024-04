Soros, 1 mln alla fondazione cara al Pd. Ira della Lega: "Ipocrisia della Sx"

Soros, spunta la maxi-donazione alla fondazione vicina alla Schlein

Dalla lista dei contributi percepiti dai partiti tra il 2022 e il 2023 e resi pubblici in base alla cosiddetta legge spazza-corrotti e pubblicati sul sito Parlamento.it, emerge una voce particolare che subito genera polemiche a livello partito. Spunta - riporta La Verità - un finanziamento record di 1 milione e 75.000 euro diviso in due tranche (la prima di 800.000 euro, il 19 agosto di due anni fa, e la seconda di 275.000 euro, il 6 ottobre scorso) trasmesse al Parlamento soltanto il mese scorso. Gli assegni sono andati a favore dell’associazione Agenda, costituita nel 2022, è stata una fondazione svedese, la "Demokrati Pluralism Stiftelsen" (Democracy & Pluralism in inglese), guidata dall’imprenditore Daniel Sachs, vice chair della Open Society, la fondazione che fa capo al magnate George Soros.

Agenda, con sede in via Veneto a Roma, - prosegue La Verità - è una fondazione tutta al femminile ma poco nota che si batte per i diritti delle donne. Oltre a Jessica Shearer, guru di Barack Obama nel 2008, ci sono tre esponenti del Pd: Rachele Scarpa, la più giovane deputata della XIX legislatura (a cui Elly Schlein ha affidato le deleghe su giovani e salute), Caterina Cerroni, segretaria nazionale dei Giovani democratici e Sofia Di Patrizi, attivista femminista dal 2023 portavoce metropolitana delle Donne democratiche di Genova. La sinistra tace ma è il senatore della Lega Gian Marco Centinaio a commentare: "Le rivelazioni che riguardano "Agenda", se fossero confermate, - dice a La Verità - squarcerebbero il velo di ipocrisia della sinistra. Mentre puntano il dito contro la Lega e gli altri partiti di centrodestra per le alleanze internazionali, incasserebbero finanziamenti da una fondazione guidata da un imprenditore svedese vicino a Soros. In che modo la linea politica del Pd può essere influenzata da questi finanziamenti?".