"Sostenere Kiev o guerra mondiale". Ha ragione Mattarella? Di' la tua: VOTA

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si trova in Portogallo al vertice dei Capi di Stato.

Mattarella sta partecipando al panel su ‘La strada verso le prossime elezioni del Parlamento europeo e altre sfide dell’Unione europea‘.

Nel suo discorso, il Presidente della Repubblica, ci ha tenuto a sostenere Kiev anche per evitare una guerra come quella del ’39. “È motivo di tristezza vedere tante vite stroncate, tanta distruzione, immani risorse finanziarie bruciate in armamenti, ma quanto stiamo facendo tutela la pace mondiale. Naturalmente, l’auspicio è che si creino quanto prima le condizioni per un processo che conduca alla pace in Ucraina: una pace giusta, non effimera“, ha dichiarato Mattarella.