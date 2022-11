Soumahoro, cooperativa Karibu in liquidazione. Chiesto lo scioglimento di Aid

Caso Cooperative: il ministro Urso ne parla nel question time

È stata messa in liquidazione la cooperativa Karibu, le cui attività erano riconducibili ai familiari del deputato Aboubakar Soumahoro. "Gli ispettori hanno trovato i locali chiusi al primo tentativo di accesso, a seguito di diffida hanno avuto finalmente accesso e hanno acquisito la documentazione rilevante della cooperativa" ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, nel corso il question time alla Camera "Si è conclusa ieri l'istruttoria con la proposta di messa in liquidazione coatta amministrativa per eccessivo indebitamento. Mi appresto dunque a nominare i commissari liquidatori".

Per quanto riguarda la cooperativa Aid, gli ispettori del ministero "hanno riscontrato irregolarità non sanabili" e ne hanno "proposto lo scioglimento", ha aggiunto Urso.

L'Alleanza Verdi-Sinistra Italiana continua a difendere il suo deputato. "Non abbiamo preso abbagli né siamo vittima di una persecuzione. Gli elementi che avevamo a disposizione non facevano pensare che ci fossero questi elementi. Stiamo parlando di una persona non indagata, ci sono tentativi di costruire una narrazione contro i migranti e su questo ci faremo sentire" ha detto il co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, incontrando i giornalisti fuori Montecitorio.