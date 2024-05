Soumahoro fonda Italia Plurale: "Partito per difendere sfruttati e umiliati"

Soumahoro fonda un suo partito. La mossa per riprendersi la scena politica dopo lo scandalo coop

Aboubakar Soumahoro ha deciso di fondare un suo partito, nasce così l'associazione "Italia Plurale", un gruppo che, come annunciato dallo stesso deputato ex Avs e ora nel gruppo Misto, "nasce per difendere gli sfruttati e gli umiliati ed è contro l'islamofobia e l'onda nera di questo governo". Soumahoro - riporta Libero - prova così a riprendersi la scena politica dopo lo scandalo che ha travolto la sua famiglia, con moglie e suocera che sono ancora ai domiciliari per la vicenda delle coop e dei mancati pagamenti ai dipendenti-migranti. Mentre, sempre secondo l'accusa, i soldi pubblici ottenuti per la gestione dei centri venivano spesi in viaggi e abiti firmati.

Soumahoro entra nel dettaglio di questa iniziativa politica: "In Italia Plurale - dice l'ex Avs - ci sono persone dimenticate, invisibilizzate, gente che ogni giorno viene umiliata. Questa associazione darà una speranza a tanti. Da quando la Meloni è premier - prosegue Soumahoro e lo riporta Libero - il razzismo, l'islamofobia e l'odio verso il cosiddetto "diverso" si sono molto accentuati". Domenica scorsa si è svolta l'assemblea Costituente.