Spagna, "Yo soy Elly": Schlein e il comizio stile Meloni per spingere Sanchez

Spagna, Schlein e la sfida a Meloni: "Yo soy Elly" per i socialisti

Elly Schlein ha deciso di imitare Meloni, la segretaria del Pd vuole fare un comizio in Spagna per spingere i socialisti in vista delle elezioni del 23 luglio. L'idea è quella di imitare Meloni, ma invece di rivolgersi all'ultradestra di Vox parlerà agli elettori della sinistra spagnola. "Yo soy Giorgia", diventerà "Yo soy Elly". Mentre era indaffarata a Bruxelles per il vertice del Pse, Schlein ha parlato con Pedro Sanchez, a distanza. Il premier spagnolo - si legge su Repubblica - era il grande assente al summit dei socialisti, ma scusato: tra meno di un mese si gioca tutto. Il 23 luglio in Spagna si vota, la destra pare avere il vento in poppa. E dato che sarà un banco di prova a cui guardano un po’ tutti, nella famiglia del Pse, Sanchez ha chiesto una mano a qualche collega, via telefono. Anche a Schlein.

Intanto un video-messaggio, che - prosegue Repubblica - la segretaria del Pd ha accettato di fare. E forse, nelle prossime settimane, anche un comizio dalla Spagna. L'idea circola al Nazareno in queste ore. Gli staff ne discutono, incrociando le agende. Con un video o con un comizio vero e proprio, la suggestione è replicare al tormentone di Giorgia Meloni da Madrid. "L’estrema destra è in movimento", ha avvertito il presidente del Pse, Stefan Loefven, davanti al cancelliere tedesco Olaf Scholz, al commissario Paolo Gentiloni e a diversi leader socialisti, fra cui Schlein, che poi si è intrattenuta col portoghese Antonio Costa.