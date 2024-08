FdI: "Schlein premier? Da Patuanelli deliri onirici. Sì M5S in cambio di Superbonus o reddito di nullafacenza"

Speranzon (FdI) ad Affaritaliani.it: "I pentastellati hanno governato in tempi diversi con tutte le forze politiche fuorché con FdI, figuriamoci se non lo farebbero volentieri pure con Schlein"



"Le parole di Patuanelli non rappresentano una novità". Lo afferma ad Affaritaliani.it il vice-capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon, all'indomani delle dichiarazioni a La Piazza di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica di Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato del M5S, che ha detto di non aver problemi ad andare al governo con Schlein premier. E anche Alessandro Alfieri, responsabile Pnrr e riforme del Pd, ha lanciato il nome della segretaria Dem per Palazzo Chigi. "Patuanelli dice in sostanza che è finita la tragicomica commedia degli esponenti del Movimento 5 Stelle che per un decennio hanno predicato ossessivamente l’inderogabilità della regola dei due mandati ed oggi, da consumati professionisti della politica si dicono pronti ad essere eletti e a governare in futuro senza alcun limite di mandato".

"Sul fatto poi che Patuanelli non avrebbe problemi a governare con chiunque non c’erano dubbi nemmeno prima: nei quattro anni della precedente legislatura i pentastellati hanno governato in tempi diversi con tutte le forze politiche fuorché con FdI, figuriamoci se non lo farebbero volentieri pure con Schlein magari in cambio del ripristino di misure disastrose come quelle del Superbonus o del reddito di nullafacenza. Lasciamo comunque a Patuanelli questi deliri onirici di fine estate perché l’Italia non corre alcun rischio che Conte o Schlein possano essere a Palazzo Chigi nei prossimi anni", conclude Speranzon.