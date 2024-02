Spot Pupa a Sanremo: per fortuna oggi l'omosessualità ossessiona solo qualcuno...

A proposito dello spot Pupa per Sanremo 2024, pubblicato in anteprima dal sito "Affaritaliani", l'ex senatore della Lega Simone Pillon ha detto: "Questo spot rientra nello schema della normalizzazione a tutti i costi delle relazioni omosessuali. Se a noi adulti lascia indifferenti, è invece un potente strumento di indottrinamento per i ragazzini".

Ma è certo l'adulto Simone Pillon che lo spot lo abbia lasciato indifferente, come ha lasciato indifferente il sottoscritto e la maggior parte della gente? Forse uno psicologo potrebbe spiegare perché la presenza da che mondo e mondo delle persone omosessuali sulla terra, sia per qualcuno un'ossessione. La sua preoccupazione (sua, non della maggior parte della gente) è che lo spot diventi un potente strumento di indottrinamento per i ragazzini. E voi le vedete le ragazzine innamorate del compagno di classe, o i ragazzini innamorati della compagna di classe, cambiare idea dopo avere visto lo spot, e innamorarsi di compagni del loro stesso sesso? Corbellerie. Per fortuna la maggior parte della gente non è ossessionata dall'omosessualità. Persino la Chiesa, che purtroppo per secoli ha influito pesantemente sulla diffusione dei pregiudizi sull'omosessualità, oggi segnatamente con papa Francesco, sembra ricredersi. Peccato non si sia ancora decisa a modificare o ad eliminare del tutto i pessimi paragrafi del Catechismo riguardanti l'omosessualità.