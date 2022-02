Superbonus e lotta al caro bollette: su Affari i decreti in anteprima

Superbonus e caro bollette: su Affari l'anteprima dei due decreti

Consiglio dei Ministri in corso e due decreti sul tavolo da varare: uno sull'energia e bollette e l'altro sulla cessione crediti legati ai bonus edilizi, compreso il Superbonus. All'ordine del giorno ci sono quindi: un decreto legge sulle misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, presieduto dai ministri di Giustizia, Economia e Finanze, Sviluppo economico, Transizione ecologica, Infrastrutture e mobilità sostenibili; misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili e leggi regionali.

