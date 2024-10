Stellantis, Marattin: "Tavares? A rischio il futuro del settore auto in Italia"

Staellantis, Marattin: "Tavares? A rischio il futuro del settore auto in Italia"

“Tavares è venuto a dirci una cosa molto semplice: produrre auto elettriche costa il 40% di più che produrre auto a combustione interna (e a decidere di passare all’elettrico è stata la politica, non Stellantis). In aggiunta a questo, in Italia produrre auto costa comunque di più che in altri paesi Ue. Quindi o troviamo il modo di eliminare entrambi questi differenziali, o possiamo scordarci un futuro di industria automobilistica".

Luigi Marattin, economista e fondatore dell’associazione Orizzonti Liberali, intervistato da Affaritaliani.it, commenta l'audizione dell’Amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, sulla produzione automobilistica del gruppo Stellantis in Italia".

"A fronte di questo, invece che ragionare insieme in modo laico su cosa possa fare la politica per ridare competitività al paese (dal nucleare alla riforma delle relazioni industriali, dalle infrastrutture alla pubblica amministrazione) molti colleghi si sono limitati a pretendere che Stellantis investa di più ugualmente. Come se le economie di mercato fossero composte da benefattori invece che da agenti economici che devono fare i conti con costi, bilanci, prezzi di vendita e condizioni di competitività”.