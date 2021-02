Tifiamo per Salvini al governo: si liberi la Salute degli italiani da Speranza

“Se c’è Salvini noi non ci siamo”, ha detto la delegazione di Leu al Presidente incaricato Mario Draghi durante le consultazioni ponendo un veto alla Lega. Un’ottima ragione per augurarci che Salvini entri nella maggioranza che sosterrà il governo Draghi.

In tal modo Leu resterebbe fuori e di conseguenza andrebbe a casa il leader di Leu Roberto Speranza, ministro della Salute non per competenza (zero) ma per motivi di spartizione partitica. La gestione della pandemia da parte di Speranza e di tutti i suoi uomini Leu piazzati al vertice del ministero e’ stata disastrosa,come dimostra il record dei morti in Italia. Forza Salvini dunque, finché c’è vita non c’è Speranza.