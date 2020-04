Toti vs Boccia: "Fa le pulci alle Regioni. Linee guida del governo? Pretendiamo che possano essere interpretate"

Fase 2, Toti vs Boccia: "Fa le pulci alle Regioni con la matita rossa"

"Ieri c'e' stato un incontro operativo su mascherine e altro. Poi ieri ad un certo punto il ministro Boccia si e' messo con la matita rossa a fare le pulci a tutte le regioni. Anche a Zingaretti e Bonaccini che sono del suo partito. Le ordinanze le hanno assunte governatori di centro destra e di centro sinistra. Andare a pescare in Liguria si puo' perche' si e' da soli. Ritengo che ci siano attivita' compatibili con il virus. Non e' attacco politico al governo ma sono esigenze diverse di territori diversi. Il governo ha il diritto di dare linee guida e controllare l'andamento epidemiologico, cosa che fa con i dati delle regioni, ma decidere su materie appannaggio delle regione e' incredibile". Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, ai microfoni di Radio anch'io su Rai Radio1.

Fase 2, Toti: "Linee guida del governo? Pretendiamo che possano essere interpretate"

"Nella fase 1 c'era un'impellenza urgente e brutale, ora no. Da lunedi' applicheremo il decreto del governo e le nostre ordinanze regionali, ma pretendiamo che le linee guida del governo possano essere interpretate dalle regioni in basse alle esigenze e alle specifiche. Il governo non puo' dettare le regole a tutta Italia. Le regole si fanno insieme", ha aggiunto.