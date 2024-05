Travaglio si schiera con Meloni: "Silenzi colpevoli di Pd-M5s su De Luca"

Scontro Meloni-De Luca, Travaglio difende la premier e attacca Schlein e Conte

Il caso della "stronza" prosegue, al dibattito sullo scontro Meloni-De Luca si aggiunge anche Marco Travaglio. Il direttore de Il Fatto Quotidiano prende nettamente posizione sulla questione e si schiera senza giri di parole con la premier, puntando il dito contro i silenzi di Schlein e Conte sul governatore della Campania. Che bel Paese sarebbe l’Italia - scrive Travaglio nel suo editoriale su Il Fatto - se tutti i leader dell'opposizione, quando Vincenzo De Luca diede della "stronza" a Giorgia Meloni, avessero solidarizzato con lei e isolato lui finché non si fosse scusato. Invece tacquero al gran completo, a cominciare da chi più di tutti avrebbe dovuto censurare l’insulto del presidente campano alla presidente del Consiglio: Elly Schlein, segretaria del partito di De Luca.

A quella caduta di stile, che raddoppia quella di De Luca e vi trascina l’intero Pd, - prosegue Travaglio - avrebbe potuto rimediare Conte, restituendo un po' di eleganza e di cavalleria a una battaglia politica degradata a lotta nel fango. Avrebbe potuto dire che De Luca è lo Sgarbi del Pd e ha avuto ciò che meritava. Invece Conte ha detto che la premier è "vendicativa e rosicona", stigmatizzando anche lui la reazione, ma non l’azione che l’ha scatenata. Pareva quasi - conclude Travaglio - che fosse stata la Meloni a dare dello stronzo a De Luca, e non viceversa. Forse qualcuno pensa che dare ragione alla Meloni le rare volte in cui ce l’ha indebolisca l’opposizione. Errore: è proprio il doppiopesismo della peggior sinistra che ha issato Giorgia detta Giorgia a Palazzo Chigi. E la manterranno lì per un bel pezzo.