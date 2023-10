Tribunale: illegittimo dl del governo. Ma per chi entra in Italia legge chiara

Ovviamente quello delle persone che sbarcano “clandestinamente” sul nostro territorio, senza documenti, secondo i Giudici come dovrebbero essere trattati?

Sempre con la premessa che non sono un giurista eccomi “intrufolato” per dire la mia sulla sentenza di scarcerazione del Tribunale di Catania in merito “alla convalida di richiedenti asilo” ritenendo il provvedimento del Governo illegittimo oltre che per il diritto comunitario è contemporaneamente incostituzionale. Una domanda, come tanti, me la sono posta: quando una persona entra nel territorio italiano di cosa deve essere munito? Risposta: In base alla legge italiana.

(https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso), i cittadini extracomunitari possono entrare in Italia se dimostrano di avere la possibilità di mantenersi economicamente durante il soggiorno e documentando il motivo per cui si soggiorna. Inoltre, è possibile trasferirsi in Italia per motivi di lavoro. Trasferirsi in Italia: i documenti e tutte le informazioni utili (smallworldfs.com)



Ecco cosa ho trovato nel mio peregrinare in internet: “Il rito principale di un giudice è quello di applicare le leggi nel sistema giudiziario. La sua responsabilità è quella di interpretare le leggi esistenti e applicarle alle situazioni specifiche che gli vengono sottoposte. Tuttavia, ci sono casi in cui un giudice potrebbe essere chiamato a interpretare una legge in modo creativo, se questa risulta poco chiara o ambigua. In questi casi, il giudice può decidere di adottare una interpretazione che meglio si adatta allo spirito generale della legge e ai principi generali di giustizia. Tuttavia, la discrezione di un giudice nell'interpretare le leggi deve essere sempre esercitata nel rispetto dei principi fondamentali del diritto”..



Ovviamente quello delle persone che sbarcano “clandestinamente” sul nostro territorio, senza documenti, secondo i Giudici come dovrebbero essere trattati? Se le leggi del Parlamento non sono sufficientemente valide come bisogna comportarsi con i clandestini? E tutti quelli senza documenti, o che hanno dichiarato una falsa identità, che delinquono hanno diritto di rimanere sul suolo italiano? Poi mi sorge un'altra domanda: “In sintesi, che valore ha una sentenza? Risposta: Insomma, la sentenza non ha valore di legge, non vincola nessuno se non è parte in causa (anche se non si è costituito ed è rimasto contumace). Tuttavia, tutti i cittadini, leggendo le sentenze che hanno coinvolto altri soggetti, possono farsi un’idea di come verrà trattato il loro caso qualora dovessero essere coinvolti in una vicenda simile. Che valore ha una sentenza? (laleggepertutti.it) Quindi le leggi italiane devono essere applicate o possono tranquillamente essere interpretate? Mah ... Chiudo con un famosissimo proverbio latino: dura lex sed lex – dura è la legge, ma è legge.