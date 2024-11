Tutti i post di Elon Musk sull'Italia

Sono sempre un caso i post su X di Elon Musk, il magnate americano, ormai uomo chiave anche della prossima presidenza Usa di Donald Trump, che negli ultimi giorni non ha mancato di commentare alcune vicende politiche italiane, soprattutto quelle legate alla questione migranti ed al difficile rapporto giustizia-governo.

Questi i post pubblicati dal proprietario di X nel suo social e che hanno creato non poca irritazione in Italia

This is unacceptable. Do the people of Italy live in a democracy or does an unelected autocracy make the decisions? https://t.co/MdVUbt1jbF