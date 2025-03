Ucraina, Forza Italia: "Inviare militari? Possibile ma solo se ci sarà una missione ONU"

Ucraina, Barelli: "Confermare il rapporto privilegiato con Usa e Nato"



"Il nostro governo è attento ad ogni iniziativa che favorisca la pace in Ucraina e che confermi il nostro rapporto privilegiato con gli USA e la NATO". Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se ci siano davvero le condizioni per un cessate il fuoco o una tregua in Ucraina e se Kiev dovrà cedere territori alla Russia, oltre alla Crimea.



Quando al fatto che l'Italia al momento non intenda inviare soldati in Ucraina, Barelli precisa: "È stato già indicato che per affermare e garantire la volontà di una pace sicura potrà essere valutata la partecipazione di nostri militari in Ucraina, ma solo sotto la responsabilità di una missione ONU, cioè che impegni nell’iniziativa l’organizzazione mondiale riconosciuta universalmente", conclude il presidente dei deputati di Forza Italia.



