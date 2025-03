Ucraina, Meloni chiama a raccolta i suoi: vertice con Salvini, Tajani e Crosetto prima di Parigi

Vertice a Palazzo Chigi prima del viaggio a Parigi

Prima di partire per Parigi la premier Meloni chiama a raccolta i suoi. A Palazzo Chigi è in corso un vertice per definire una linea comune in vista del summit "sulla pace e la sicurezza dell'Ucraina" della 'coalizione di volenterosi' a cui parteciperà domani la premier Giorgia Meloni a Parigi. La notizia, anticipata da diversi quotidiani, è confermata da fonti di governo. Alla riunione di governo partecipano Meloni, i due vicepremier Antonio Tajani (in videocollegamento dal Friuli Venezia Giulia) e Matteo Salvini, il ministro della Difesa Guido Crosetto, nonché di militari e diplomatici.