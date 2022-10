Ucraina, Meloni: "Rimaniamo fedeli alle decisioni prese con gli alleati"

Ucraina, Giorgia Meloni resta fedele agli impegni internazionali

Giorgia Meloni tiene il punto sull’Ucraina, nonostante le pressioni di Forza Italia, che punta a un cambio di strategia. Continuano a far discutere le parole di Silvio Berlusconi sulla necessità di mandare in Ucraina soldi per la ricostruzione, al posto delle armi con le quali allungare il conflitto.

Una posizione in linea con quanto anticipato da Antonio Tajani lo scorso agosto, proprio alla Piazza di affaritaliani.it: “Non abbiamo più armi da inviare, dovranno farlo gli Usa e il Regno Unito, non possiamo toglierle alle nostre forze armate”.

Il punto di vista di Forza Italia però non combacia con quello di Fratelli d’Italia, la cui leader Giorgia Meloni ha garantito continuità con la linea euro-atlantista di sostegno a Zelensky, anche attraverso l’invio di armi. Il suo governo si manterrà fedele a questo impegno, come ha spiegato la Premier nella riunione mattutina di briefing con i suoi più stretti collaboratori, commentando così le parole di Berlusconi: “Dobbiamo rimanere nell’ambito delle decisioni che si assumono con i nostri alleati internazionali”.

Nessun cambio di rotta sul tema del conflitto Russia-Ucraina, quindi, a meno che la decisione non sia ampiamente condivisa. Ma, al momento, segnali di questo genere non arrivano ne’ da Washington, ne’ da Bruxelles. Non sarà Roma a tirarsi indietro.

