++Ucraina, profezia Nostradamus: "E' la fine del mondo"++

Terza Guerra Mondiale (nucleare)? Le profezie fanno davvero paura



Terza guerra mondiale e nucleare (da Putin a Lavrov in Russia insistono: se conflitto sarà...) dopo l'invasione dell'Ucraina? Nel caso il mondo dovrebbe prepararsi alla sua fine o a qualcosa di molto simile. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato delle profezie famose (dalle quartine di Nostradamus al veggente di Voralberg), per chi ci crede o per chi è semplicemente curioso.



E anche alcune 'previsioni' inquietanti su come potrebbe evolvere questo conflitto tra l'Ucraina e la Russia (con Usa e Paesi Nato che cercano di spegnere un incendio molto pericoloso): come quella di Fiona Hill (ex consigliere di Donald Trump e dell'intelligence a stelle e strisce) o quella di Vladimir Yatsenko ("Se cade dopo toccherà a Polonia, Serbia e..."). Senza dimenticare i Simpson, che avevano previsto tutto in tempi non sospetti (e non è la prima volta...). Qualcuno in rete, si è chiesto: "Ma i Maya?". Già, è noto che avessero fissato la fine del mondo nel 2012. Ma stando ad alcune interpretazioni la data era lievemente sbagliata. Vediamo i dettagli.

Una guerra mondiale nucleare che porti alla fine del mondo nel 2022? Fatti i debiti scongiuri e sperando che diplomazie e venti di pace prevalgono in questi drammatici giorni che vedono la Russia di Putin aver invaso l'Ucraina, stando ad alcune interpretazioni ci sarebbe stato un errore di battitura sulla profezia dei Maya: non il 2012, ma più avanti. Ai nostri giorni. O quasi. E quel "quasi" fa la differenza. Già, perché non sarebbe il 2022, ma un intervallo di tempo tra il 21 giugno e il 31 dicembre 2021. Ergo, stando anche a chi ha corretto la data sulla fine del mondo dei Maya... l'avremmo scampata.

Ma le profezie non hanno nulla di nulla di scientifico e fondato.