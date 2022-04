Ucraina, Renzi: "Via diplomatica o guerra durerà anni. Crimini? Sono evidenti"

Open, Renzi: "Incredibile che Pm di Firenze ignorino la sentenza della Cassazione"

"La vicenda Open e' una vicenda della quale si parlera' a lungo nei manuali di cronaca giudiziaria, per quello che e' successo. Sono curoso di vedere fino a quando durera' la notte della giustizia e del giustizialismo. La sentenza della Cassazione ignorata dai Pm di Firenze e' incredibile: o la sentenza della Cassazione vale o non e' il Pm che decide se vale o no. Altrimenti non c'e' giustizia, c'e' anarchia".

Lo ha detto Matteo Renzi a Radio Leopolda. "Ieri, poi, e' accaduta una cosa. Lo scandalo Palamara nasce perche' un gruppo di persone voleva mettere un bravo magistrato a capo della Procura di Roma. Ieri lo stesso Csm ha preso Viola", il magistrato del quale si parlava per la Procura di Roma, "e lo ha messo a Milano. Si chiude un cerchio", ha aggiunto Renzi.

Ucraina, Renzi: "Senza via diplomatica la guerra durerà anni"

"La scena di una mamma che scrive sulla schiena di un bambino il nome e l'indirizzo di casa e' una cosa che ti scatafascia il cuore. Poi c'e' la politica e la politica prevede che, o si trova una via diplomatica o la guerra durera' anni". Lo dice Matteo Renzi a Radio Leopolda.

"La mia opinione e' che serve una iniziativa politica europea. A qualcuno fa comodo che ci sia un conflitto in freezer nel cuore dell'Europa. Ma l'Europa puo' metteer in campo dei grandi nomi. Io ho detto Angela Merkel, Letta ha detto Romano Prodi. Va bene anche Prodi. Io aggiungo anche Tony Blair. Ma mettiamo un europeo".

"Chi nega crimini di guerra nega la realtà"

"E' un gigantesco casino sia dal punto di vista geopolitico che per le conseguenze catastrofiche negli altri paesi. Come in Africa: nessuno ne parla, ma si prepara una terribile carestia". Lo ha detto Matteo Renzi a Radio Leopolda. "Mi fa ridere chi cerca di giustificare o negare le atrocita' delle forze armate russe. Sono sempre i soliti che credono alle scie chimiche. I crimini di guerra sono evidenti, chi li nega nega la realta'", ha aggiunto Renzi. "Chi e' sul posto sta rendendo onore al termine giornalismo. I crimini di guerra ci sono, sono evidenti, e con le nuove tecnologie si puo' risalire agilmente al battaglione, al corpo che e' fisicamente li'. E' interessante ai fini del processo".

Renzi: "Non ci saranno elezioni nel 2022, Lega in difficoltà"

"La guerra copre tutto il quadro di insieme. E' chiaro che non ci saranno elezioni nel 2022. Questo consente alle forze politiche di ritagliarsi uno spazietto. Sono contento che il Pd abbia capito chi e' Giuseppe Conte. Pensate cosa sarebbe questo paese in guerra con l'accoppiata Conte-Casalino". Lo ha detto Matteo Renzi a Radio Leopolda.

"La Lega mi sembra in una fase di oggettiva difficolta', di annebbiamento, dalle amministrative 2021 non mi ricordo una scelta azzeccata da parte del centrodestra. Dall'altro lato c'e' un problema di fondo, c'e' bisogno di spendere bene i soldi del Pnrr, e poi ci sono queste scene dell'ex sottosegretario che butta a terra i microfoni in commissione. Servirebbe un test psicoattitudinale per entrare in parlamento", ha aggiunto Renzi.

In Francia certa sinistra francese per non far vincere Macron rischia di trovarsi Le Pen"

"Domenica si vota in Francia e Le Pen sta risalendo. Io la vedo male al primo turno. Deve vincere Macron, ma il margine si e' assottigliato. Stupisce l'atteggiamento di una certa sinsitra francese che, pur di non far vincere Macron, rischia di ritrovarsi Le Pen".



