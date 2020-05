Ue, Di Battista: “Passo in avanti ma vanno cambiati i trattati”

"Il recovery fund è un ottimo passo in avanti. Il progetto appena annunciato dalla commissione von der Leyen mi sembra buono- dice l'ex deputato - soprattutto perché comprende una parte di finanziamenti a fondo perduto". così Alessandro Di Battista in un colloquio con Repubblica. Ma ora, dice l'esponente M5S, occorre cambiare i Trattati perchè "gli altri strumenti previsti sono a debito. E io sono preoccupato perché per adesso il patto di stabilità e crescita è sospeso, ma fino a quando? È un patto obsoleto. Vecchio. È stato fatto nel 1997 sulla base dell'accordo di Maastricht, che è del 1993" e dunque "ora la battaglia è sul patto di stabilità. Devo sapere quando torna perché devo capire che tempi ho per fare investimenti, anche , da cui poter rientrare. Altrimenti è un'arma di rigore nelle mani del nord Europa che potrebbe pregiudicare i nostri interessi". Sulle questioni interne, Di Battista accenna a Virginia Raggi e alla questione candidato sindaco DI Roma che l'esponente M5S sembra chiudere così: "Virginia è un'amica, le voglio bene". Ieri l'ha incontrata e postato una foto su Fb: "Serata con un'amica coraggiosa".