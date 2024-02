Ue, furia Lollobrigida per il reato di ecocidio: "Vivono su un altro pianeta"

Ambiente, Lollobrigida commenta il nuovo reato: "Un favore ai Paesi extra Ue che inquinano più di noi"

Il Parlamento europeo ha deciso di introdurre un nuovo reato a tutela dell'ambiente. Si tratta dell'"ecocidio" e chi commette crimini contro la natura rischia fino a 10 anni di carcere. Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida va su tutte le furie per questa decisione. "Questa visione ideologica - dice il cognato di Meloni a Libero - mette in discussione il ruolo dell'uomo e le sue capacità di manutenzione del territorio. C'è una parte dell'Europa che sembra vivere su un altro pianeta perché è pregiudizievolmente contro l'opera dell'uomo. Tutti i lavori delle bonifiche degli argini dei fiumi che vengono fatti, le opere di bonifica dell'uomo, per una parte del parlamento anziché essere apprezzati vengono considerati dannosi. Si cerca di indebolire un continente a vantaggio di altri Paesi extra Ue che inquinano di più. Se ragioniamo sull'impatto zero, allora deve valere per tutti, soprattutto per il comparto agroalimentare".

L’Unione europea, introducendo il reato di "ecocidio", è diventata così il primo organismo internazionale a dotarsi di una simile legge, votata ieri con una maggioranza molto larga: 499 sì, 100 no e 23 astenuti. Gli Stati membri avranno due anni per recepire la norma nella legislazione nazionale. I reati ambientali commessi sia da privati sia da rappresentanti di aziende - riporta Il Giornale - saranno punibili con una pena detentiva variabile a seconda della durata, della gravità e della reversibilità o meno della natura del reato che può arrivare fino a otto anni, anche se in caso di morte di una o più persone si può arrivare addirittura a dieci. I trasgressori saranno anche tenuti a ripristinare l’ambiente degradato e a risarcire i danni provocati. Sono previste anche multe per le aziende che potrebbero essere fisse (24 o 40 milioni di euro) o una percentuale del fatturato globale annuo (3 o 5 per cento), naturalmente in funzione della gravità del reato.