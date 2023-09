Ue, incarico a Enrico Letta per relazione su futuro mercato unico

"Lavorerò con il massimo impegno nella continuità delle idee di J. Delors"

Incarico a Enrico Letta per redigere una relazione sul futuro del mercato unico. "Ringrazio le presidenze tedesca e spagnola dell'UE nonché la Commissione europea per aver formalizzato il mio mandato per redigere una relazione sul futuro del mercato unico che sarà presentata al #Euco a marzo - scrive Letta su Twitter - Lavorerò con il massimo impegno nella continuità delle idee di J. Delors".