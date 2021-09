Ue, nasce l'esercito europeo: 6 mila militari. "Ordini solo da Bruxelles"

Il ritiro degli Stati Uniti dalla guerra in Afghanistan ha accelerato le operazioni. L'Unione europea avrà un suo esercito molto presto, Ursula von der Leyen prepara la svolta. Oggi è in programma il suo discorso a Strasburgo, in cui il presidente della Commissione dell'Ue potrebbe annunciare la novità. Si tratterà - si legge su Repubblica - di una “Expedition force” in grado di intervenire militarmente in tutti, o quasi, i teatri di guerra. Con almeno cinquemila uomini pronti all’intervento ed un Quartier Generale stabile a Bruxelles. Il dossier è formalmente aperto. Dopo la crisi afgana, infatti, le carenze europee per quanto riguarda la Difesa sono emerse in tutta la loro evidenza.

In quel quadro - prosegue Repubblica - von Der Leyen ha deciso di occuparsi personalmente di una riforma che segnerebbe una vera e propria “rivoluzione” in questo settore. Un incontro - coordinato dal capo di gabinetto della Presidente - organizzato con un “piccolo-grande” strappo al protocollo: perché non è stato invitato né è stato informato l’Alto Rappresentante, lo spagnolo Josep Borrell, che in teoria avrebbe la delega in questa materia. La premessa è che tutto verrebbe costruito in sintonia con la Nato e non contro il Patto Atlantico.