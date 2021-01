Ue, paura per un governo sovranista. Stampa estera, "Renzi, demolition man"

La crisi di governo in Italia è ufficialmente aperta. Ma in Europa non è stata affatto compresa e cresce la preoccupazione per un possibile nuovo governo, che non sia europeista, ma addirittura sovranista. Ai piani alti delle cancellerie e dei principali organismi decisionali europei - si legge su Repubblica - tira una brutta aria. A Bruxelles una fonte autorevole dà conto di un clima di «grande sconcerto » e di «allarme» per la crisi al buio aperta da Renzi. I commissari sono stati riuniti ieri dalle nove alle cinque per un seminario, ma appena ci si raccoglieva a margine, il tema ossessivo «era l’Italia e le ragioni di una crisi che l’esecutivo europeo fatica a comprendere». Persino il vicepresidente Frans Timmermans, romanista sfegatato e profondo conoscitore degli intricati meccanismi della politica nostrana, a un certo punto è sbottato: «Ma che accidenti fa Matteo Renzi?». La stampa estera si scatena contro Renzi, definito "mini-Matteo che fa cadere il governo" e "demolition man".

Alla Bce, - prosegue Repubblica - a una settimana dal consiglio direttivo, le bocche sono ufficialmente cucite. Ma tra i nordici si respira un’aria preoccupata, non tanto perché in Italia sia scoppiata una crisi politica grave, quanto perché a molti mesi dal via libera europeo del Next Generation Eu, il Recovery Plan è ancora un documento con punti deboli. E il ragionamento è, anche, che se Renzi ha aperto una crisi facendo leva sulle lacune del più ambizioso piano di rilancio dalla fine della guerra, Conte gli ha offerto il fianco per farlo. Soprattutto, è chiaro che il collasso del governo italiano rischia di far rialzare la testa ai falchi. Jens Weidmann, numero uno della Bundesbank a dicembre si è opposto all’allungamento e all’ampliamento del “piano pandemia” di acquisti di bond sovrani - unico governatore a farlo. Ma alla prossima riunione dei banchieri centrali potrebbe non essere più solo nel ricordare che un conto è lo spread dovuto alla pandemia, cui la Bce ha garantito incondizionatamente un ombrello, e un conto lo spread causato da una crisi politica.