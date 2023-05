Ue, Procaccini-Fidanza: "Soddisfazione per l'ingresso di Gemma in Fdi-Ecr"

Ue, Procaccini-Fidanza: "Forte soddisfazione per l'ingresso di Chiara Gemma nella delegazione Fdi-Ecr"

"Esprimiamo grande soddisfazione per l'ingresso dell'eurodeputata Chiara Gemma nella delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, siamo certi che grazie alla sua grande professionalità porterà un significativo contributo al nostro lavoro a Bruxelles''.

Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr- FdI, Nicola Procaccini e il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza. “Chiara Gemma – spiegano - era entrata a far parte del gruppo Ecr lo scorso 15 febbraio ed è componente delle commissioni Affari sociali e Cultura. E' stata eletta eurodeputata nel 2019, è professore ordinario di didattica dell'educazione ed educazione speciale presso l'Università degli Studi di Bari, focalizzando la sua attività in favore di una nuova cultura della disabilità, è inoltre autrice di numerosi libri e scritti scientifici''.

Pe, Gemma (FdI - Ecr): "Oggi l'ingresso in Fratelli d’Italia. Pronta a portare avanti in Europa e in Italia le battaglie che mi contraddistinguono"

“Dopo l’ingresso a febbraio nella famiglia politica dei Conservatori e Riformisti europei oggi ufficializzo il mio ingresso in Fratelli d’Italia. Ho incontrato a Roma il Presidente Giorgia Meloni con cui ho avvertito sin da subito grande sintonia. Sono pronta a portare avanti, in Europa e in Italia, le battaglie che da sempre mi contraddistinguono, prima fra tutte quella in favore dei diritti delle persone fragili e con disabilità, e poi la voce dei giovani, della Scuola, dell’Università del mio Sud”. Così in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia - Ecr Chiara Gemma.

“Come unica donna della delegazione europea avverto tutta la responsabilità del mio ruolo e mi auguro di portarlo avanti con impegno e serietà come sempre fatto finora nell’arco della mia carriera professionale. Grazie a tutti i miei colleghi eurodeputati per il sostegno e l’affetto dimostrato. Sono felice e onorata di iniziare questo percorso insieme a voi. Andiamo avanti, ci aspettano sfide importanti”.