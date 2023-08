Un migrante costa 1000 euro al mese. Facciamoli sbarcare nei porti europei

Legge del mare a parte, si potrebbero fare accordi con navi ONG o altre interessate a “salvare” nel Mediterraneo i migranti ed arrivare, senza superarla, alla capienza massima per il trasporto delle persone

Ogni giorno in Italia arrivano migliaia di persone provenienti per la maggior parte dal continente africano. Ora non è il momento di motivare le ragioni per cui arrivano, ma caso mai perché deve essere solamente l'Italia a farsi carico di tutti questi arrivi.

La motivazione è abbastanza semplice chi arriva in Italia non ha modo di potersi ricongiungere con parenti ed amici in altri stati europei per mancanza di “documentazione” (vengono respinti alle frontiere).



Questo articolo, prima di continuare, ha bisogno di avere una premessa: è per primo una provocazione e per secondo una questione di soldi (ci sono sempre loro in mezzo). Ecco brevemente le ragioni. Se la giornata è bella ed il mare è calmo arrivano circa 700/1.000 persone.

Dov'è la provocazione? Legge del mare a parte, si potrebbero fare accordi con navi ONG o altre interessate a “salvare” nel Mediterraneo i migranti ed arrivare, senza superarla, alla capienza massima per il trasporto delle persone. Cosa riceverebbero in cambio?