Ungheria, alta tensione con l'Europa, Orban: “Migranti in bus a Bruxelles”. L’Ue: “Ricatto inaccettabile, agiremo”

Commissione Ue: "La minaccia di Budapest sui migranti è inaccettabile, pronti a far rispettare diritto europeo"

La minaccia del governo ungherese di trasportare migranti irregolari dal confine con la Serbia fino a Bruxelles e' "semplicemente inaccettabile". Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione europea per gli Affari interni e la migrazione, Anitta Hipper, nel corso del briefing quotidiano con la stampa a Bruxelles. "Per quanto riguarda l'annuncio delle autorita' ungheresi di voler trasportare i migranti irregolari dai confini serbo-ungheresi a Bruxelles, in una sola parola, e' inaccettabile", ha detto Hipper.

"Questa azione, se portata a termine, costituirebbe una chiara violazione del diritto dell'Ue, ma anche del principio di cooperazione sincera e leale e della fiducia reciproca. Inoltre, minerebbe la sicurezza dell'area Schengen nel suo complesso. Per questo motivo la Commissione e' in contatto con le autorita' ungheresi per garantire che questa azione non abbia luogo e che l'Ungheria si astenga dal metterla in atto", ha aggiunto la portavoce europea. "Siamo anche in contatto con i Paesi limitrofi, ma anche con le agenzie per la giustizia e gli affari interni, e siamo pronti a utilizzare tutti i nostri poteri previsti dal Trattato per garantire il rispetto del diritto dell'Ue", ha concluso.

La tensione è salita dopo che ieri l'Ungheria ha minacciato di portare migranti in bus a Bruxelles in risposta alla richiesta di pagamento di 200 milioni di multa, in attuazione di una sentenza delle Corte di giustizia Ue in tema di diritto di asilo.

Ue, 'controlli di Berlino ai confini siano proporzionati'

Il tema dei migranti tiene banco anche in Germania. La Commissione Ue conferma di aver ricevuto la notifica da parte di Berlino della decisione di estendere, a partire dal 16 settembre, i controlli alle frontiere interne per un periodo di sei mesi. "In base a Schengen, i Paesi membri possono reintrodurre i controlli alle frontiere interne" quando vi siano "gravi minacce per la sicurezza interna", ha detto una portavoce dell'esecutivo Ue, sottolineando tuttavia che le misure devono essere "necessarie e proporzionate, e dovrebbero restare eccezionali". Bruxelles è "in contatto con le autorità tedesche" e con "i Paesi che condividono i confini con la Germania" e "valuta" la misura.